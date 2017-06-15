Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30079948/
15 июня 2017, 10:58 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Иртыш» интересуется защитником из Сербии

Сербский защитник Милош Стаменкович близок к подписанию контракта с «Иртышом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бело-синим срочно требуется усиление обороны. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

27-летний игрок обороны приглянулся тренерскому штабу павлодарцев и стороны уже активно ведут переговоры. Стаменкович может стать первым приобретением «Иртыша» в нынешний период дозаявок. У него действующий контракт с клубом высшей лиги Украины «Сталь» из города Каменское, но украинцы готовы отпустить своего столпа обороны из-за финансовых проблем.

До чемпионата Украины Стаменкович провел три сезона в Армении, защищая цвета «Арарата» и «Ширака». На родине Милош играл лишь за «Младеновац» и «Борчу».

Стоит отметить, что пока павлодарцы лишь теряли игроков: ранее из-за завершения срока аренды уехал грузинский защитник Лаша Двали, его коллега по обороне Евгений Ткачук также разорвал отношения с «Иртышом». Нет в команде и камерунского форварда Сержа Бандо.

Иртыш П
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

Тагыберген и Деспотович с июля будут выступать за "Астану"

МакГрегор "перепутал" фото Мейвезера-младшего при официальном объявлении боя

Известный казахстанский телеведущий пожелал Головкину победы в бою с "Канело"