«Иртыш» интересуется защитником из Сербии

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27-летний игрок обороны приглянулся тренерскому штабу павлодарцев и стороны уже активно ведут переговоры. Стаменкович может стать первым приобретением «Иртыша» в нынешний период дозаявок. У него действующий контракт с клубом высшей лиги Украины «Сталь» из города Каменское, но украинцы готовы отпустить своего столпа обороны из-за финансовых проблем.

До чемпионата Украины Стаменкович провел три сезона в Армении, защищая цвета «Арарата» и «Ширака». На родине Милош играл лишь за «Младеновац» и «Борчу».