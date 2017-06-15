«Иртыш» интересуется защитником из Сербии
Сербский защитник Милош Стаменкович близок к подписанию контракта с «Иртышом», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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27-летний игрок обороны приглянулся тренерскому штабу павлодарцев и стороны уже активно ведут переговоры. Стаменкович может стать первым приобретением «Иртыша» в нынешний период дозаявок. У него действующий контракт с клубом высшей лиги Украины «Сталь» из города Каменское, но украинцы готовы отпустить своего столпа обороны
До чемпионата Украины Стаменкович провел три сезона в Армении, защищая цвета «Арарата» и «Ширака». На родине Милош играл лишь за «Младеновац» и «Борчу».
Стоит отметить, что пока павлодарцы лишь теряли игроков: ранее
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