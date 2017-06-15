Форварду «Тоттенхэма» Сон Хын Мину потребуется операция из-за сломанной руки

Игрок получил травму во время матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 со сборной Катара. Встреча прошла 13 июня в Дохе и завершилась победой команды Катара со счетом 3:2. 24-летний нападающий покинул поле на 33-й минуте матча, сжимая правое предплечье, которое он повредил в столкновении с соперником в воздухе.

«У него перелом правого предплечья. Операция пройдет в конце недели», — сообщил агентству представитель Футбольной ассоциации Кореи, добавив, что ожидается, что на восстановление уйдет около четырех недель.