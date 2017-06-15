Форварду «Тоттенхэма» Сон Хын Мину потребуется операция из-за сломанной руки
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Форвард сборной Кореи по футболу и английского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин перенесет операцию из-за перелома правой руки, сообщает AFP.
Игрок получил травму во время матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 со сборной Катара. Встреча прошла 13 июня в Дохе и завершилась победой команды Катара со счетом 3:2. 24-летний нападающий покинул поле на 33-й минуте матча, сжимая правое предплечье, которое он повредил в столкновении с соперником в воздухе.
«У него перелом правого предплечья. Операция пройдет в конце недели», — сообщил агентству представитель Футбольной ассоциации Кореи, добавив, что ожидается, что на восстановление уйдет около четырех недель.
Сон Хын Мин провел впечатляющий сезон в «шпорах». Он забил 21 мяч за «Тоттенхэм» в различных турнирах, включая 14 голов в
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