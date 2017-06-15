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15 июня 2017, 9:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Форварду «Тоттенхэма» Сон Хын Мину потребуется операция из-за сломанной руки

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Форвард сборной Кореи по футболу и английского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин перенесет операцию из-за перелома правой руки, сообщает AFP.

Игрок получил травму во время матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 со сборной Катара. Встреча прошла 13 июня в Дохе и завершилась победой команды Катара со счетом 3:2. 24-летний нападающий покинул поле на 33-й минуте матча, сжимая правое предплечье, которое он повредил в столкновении с соперником в воздухе.

«У него перелом правого предплечья. Операция пройдет в конце недели», — сообщил агентству представитель Футбольной ассоциации Кореи, добавив, что ожидается, что на восстановление уйдет около четырех недель.

Сон Хын Мин провел впечатляющий сезон в «шпорах». Он забил 21 мяч за «Тоттенхэм» в различных турнирах, включая 14 голов в премьер-лиге, что стало новым рекордом среди бомбардиров чемпионата Англии из Азии. А также он стал единственным игроком, который дважды за сезон признавался лучшим футболистом месяца в английской премьер-лиге (в сентябре и апреле).

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