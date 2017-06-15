«Окжетпес» укрепил оборону игроком «Ордабасы»

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35-летний игрок обороны прибыл в расположение «синегорцев» и должен укрепить самую слабую линию команды. В текущем сезоне Абдулин не часто попадал в состав «Ордабасы», выйдя на поле лишь в трех поединках КПЛ, и предпочел искать для себя новую команду, чем довольствоваться видом с лавки запасных. Учитывая, что из-за травм «Окжетпес» потерял несколько исполнителей, способных сыграть на этой позиции, переход Абдулина можно назвать очень своевременным.

Ранее в этом же направлении последовал и другой опытный исполнитель: нападающий Алибек Булешев также предпочел играть в составе борющегося за выживание «Окжетпеса», чем просиживать на скамейке претендента на медали.

Напомним, что в июне состав «Окжетпеса» покинули сразу несколько игроков: украинский хавбек Сергей Политыло отбыл на родину сразу после назначения на пост главного тренера Виктора Пасулько. Позже из Кокшетау уехали американский полузащитник Джозеф Нейн и российский защитник Даниил Чертов, получившие серьезные травмы, а затем клуб попрощался с хавбеком Алибеком Аягановым, ни разу не сыгравшем в чемпионате.