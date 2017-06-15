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15 июня 2017, 8:46 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Пюэль отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Саутгемптон»

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Саутгемптон» на своем сайте объявил о расторжении контракта с французским главным тренером Клодом Пюэлем.

Пюэль возглавил Саутгемптон перед сезоном-2016/17 в котором команда заняла 8-е место в чемпионате Англии и вышла в финал Кубка английской лиги. Увеличить
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«Саутгемптон» подтверждает факт расторжения контракта с Клодом Пюэлем. Все, кто имеет отношение к нашему клубу, хотели бы выразить благодарность Клоду за его усердную работу и приверженность. Изюминкой сезона стал памятный день на «Уэмбли» в финале Кубка английской лиги, этот день наши болельщики запомнят надолго. Мы желаем Клоду удачи в дальнейшей работе, — говорится в заявлении клуба.

«Саутгемптон» уже начал поиск нового тренерского штаба. Пюэль возглавил «Саутгемптон» перед сезоном-2016/17, в котором команда заняла 8-е место в чемпионате Англии и вышла в финал Кубка английской лиги, где 26 февраля уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3.

Саутгемптон
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