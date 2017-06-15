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15 июня 2017, 0:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Саутгемптон» объявил о расторжении контракта с главным тренером Пюэлем

«Саутгемптон» объявил о расторжении контракта с главным тренером Пюэлем.

Саутгемптон объявил о расторжении контракта с главным тренером <span class=error>Пюэлем</span>. Увеличить
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«Клуб хочет подтвердить факт расторжения контракта с Клодом Пюэлем. Все, кто имеет отношение к клубу, хотели бы выразить благодарность Клоду за его упорную работу и старание. Изюминкой сезона стал незабываемый день на “Уэмбли” в финале Кубка лиги, который наши болельщики запомнят навсегда.

Мы желаем Клоду удачи в дальнейшей работе. В настоящее время ведется поиск нового тренерского штаба. Мы уверены, что найдем нужную кандидатуру в соответствии с планами по развитию клуба».

Саутгемптон
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