«Саутгемптон» объявил о расторжении контракта с главным тренером Пюэлем
«Саутгемптон» объявил о расторжении контракта с главным тренером Пюэлем.
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«Клуб хочет подтвердить факт расторжения контракта с Клодом Пюэлем. Все, кто имеет отношение к клубу, хотели бы выразить благодарность Клоду за его упорную работу и старание. Изюминкой сезона стал незабываемый день на “Уэмбли” в финале Кубка лиги, который наши болельщики запомнят навсегда.
Мы желаем Клоду удачи в дальнейшей работе. В настоящее время ведется поиск нового тренерского штаба. Мы уверены, что найдем нужную кандидатуру в соответствии с планами по развитию клуба».
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