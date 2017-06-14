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14 июня 2017, 23:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фанаты «Нима» разгневаны сменой логотипа клуба

Смена логотипа клубом лиги 2 «Ним Олимпик» вызвала недовольство со стороны фанатов.

Смена логотипа клубом лиги 2 «Ним Олимпик» вызвала недовольство со стороны фанатов. Старую эмблему, выполненную в красно-белом цвете на геральдическом щите, сменил более современный логотип. Такие перемены вызвали возмущение фанатов, которые написали в Интернете петицию.

— Болельщики «Нима» с удивлением обнаружили исчезновение исторического логотипа клуба, — говорится в тексте петиции. — Конструкция эмблемы полностью изменена. Клуб говорит о современности дизайна, но мы видим в нем смесь посредственности и дилетантизма. Радикально меняя эмблему, клуб игнорирует 80 лет своей истории. Выбор логотипа был сделан без всякого согласования с болельщиками, в обстановке полной секретности. Мы надеемся, что эта пародия на логотип исчезнет так же быстро, как появилась.
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