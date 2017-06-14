Фанаты «Нима» разгневаны сменой логотипа клуба

Смена логотипа клубом лиги 2 «Ним Олимпик» вызвала недовольство со стороны фанатов. Старую эмблему, выполненную в красно-белом цвете на геральдическом щите, сменил более современный логотип. Такие перемены вызвали возмущение фанатов, которые написали в Интернете петицию.

— Болельщики «Нима» с удивлением обнаружили исчезновение исторического логотипа клуба, — говорится в тексте петиции. — Конструкция эмблемы полностью изменена. Клуб говорит о современности дизайна, но мы видим в нем смесь посредственности и дилетантизма. Радикально меняя эмблему, клуб игнорирует 80 лет своей истории. Выбор логотипа был сделан без всякого согласования с болельщиками, в обстановке полной секретности. Мы надеемся, что эта пародия на логотип исчезнет так же быстро, как появилась.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">MOBILISATION GÉNÉRALE ! ?⚪️<a href="https://twitter.com/nimesolympique">@nimesolympique</a> <a href="https://twitter.com/gerardnimes">@gerardnimes</a> <a href="https://twitter.com/EricDelanzy">@EricDelanzy</a> <a href="https://twitter.com/Le11deNimes">@Le11deNimes</a> <a href="https://t.co/EJwyimbE2D">pic.twitter.com/EJwyimbE2D</a></p>— Soutien NO (@SoutienNo) <a href="https://twitter.com/SoutienNo/status/869521481063124992">30 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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