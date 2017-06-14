Думбья отказался переходить в «Халл Сити» Слуцкого

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Специалист хорошо знаком с возможностями ивуарийца по совместной работе в ЦСКА. Как сообщает Telelombardia, английский клуб предлагал «Роме» 4 миллиона евро за Думбья, однако сам игрок не захотел переходить.

Напомним, что последний сезон форвард провел в «Базеле» на правах аренды. В «Роме» на него не рассчитывают, ища новый клуб для игрока.