Думбья отказался переходить в «Халл Сити» Слуцкого
Нападающий «Ромы» Сейду Думбья отказался переходить в «Халл Сити», где его хотел видеть российский наставник команды Леонид Слуцкий.
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Специалист хорошо знаком с возможностями ивуарийца по совместной работе в ЦСКА. Как сообщает Telelombardia, английский клуб предлагал «Роме» 4 миллиона евро за Думбья, однако сам игрок не захотел переходить.
Напомним, что последний сезон форвард провел в «Базеле» на правах аренды. В «Роме» на него не рассчитывают, ища новый клуб для игрока.
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