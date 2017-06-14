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14 июня 2017, 23:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Думбья отказался переходить в «Халл Сити» Слуцкого

Нападающий «Ромы» Сейду Думбья отказался переходить в «Халл Сити», где его хотел видеть российский наставник команды Леонид Слуцкий.

Нападающий <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Сейду</span> <span class=error>Думбья</span> отказался переходить в <span class=error>Халл</span> Сити где его хотел видеть российский наставник команды Леонид <span class=error>Слуцкий</span>. Увеличить
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Специалист хорошо знаком с возможностями ивуарийца по совместной работе в ЦСКА. Как сообщает Telelombardia, английский клуб предлагал «Роме» 4 миллиона евро за Думбья, однако сам игрок не захотел переходить.

Напомним, что последний сезон форвард провел в «Базеле» на правах аренды. В «Роме» на него не рассчитывают, ища новый клуб для игрока.

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