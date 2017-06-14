«Матч ТВ»: Андрей Аршавин может покинуть «Кайрат»
Полузащитник «Кайрата» и
экс-капитан сборной России Андрей Аршавин может вернуться в «Зенит». Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Вариант с возвращением Аршавина возможен, но только в конце трансферного окна. И это будет зависеть от того, чего захочет сам футболист», — сообщает сайт телеканала.
Ранее новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что с удовольствием вернул бы Аршавина в клуб в качестве игрока.
Воспитанник
36-летний Аршавин с марта 2016 года выступает в «Кайрате». За полтора сезона в чемпионате Казахстана он провел 42 матча, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.
Контракт Аршавина с «Кайратом» рассчитан до конца 2017 года. В этом сезоне он является
Летнее трансферное окно в чемпионате Казахстана открыто с 13 июня по 10 июля, а в России — до 31 августа.
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