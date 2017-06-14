«Матч ТВ»: Андрей Аршавин может покинуть «Кайрат»

«Вариант с возвращением Аршавина возможен, но только в конце трансферного окна. И это будет зависеть от того, чего захочет сам футболист», — сообщает сайт телеканала.

Ранее новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что с удовольствием вернул бы Аршавина в клуб в качестве игрока.

Воспитанник санкт-петербургского футбола Аршавин играл за «Зенит» с 1999 по 2008, в 2012 и с 2013 по 2015 год. Вместе с питерским клубом он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

36-летний Аршавин с марта 2016 года выступает в «Кайрате». За полтора сезона в чемпионате Казахстана он провел 42 матча, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

Контракт Аршавина с «Кайратом» рассчитан до конца 2017 года. В этом сезоне он является вице-капитаном алматинского клуба. В одном из последних интервью Аршавин заявил, что, кроме Казахстана, ему, по сути, негде играть, а его возвращение в чемпионат России на 99,9 процента исключено.

Летнее трансферное окно в чемпионате Казахстана открыто с 13 июня по 10 июля, а в России — до 31 августа.