«МЮ» объявил о подписании четырёхлетнего контракта с Нильссоном-Линделёфом
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании четырёхлетнего контракта с защитником «Бенфики» и сборной Швеции Виктором
Нильссоном-Линделёфом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В соглашении предусмотрена опция пролонгации еще на один сезон, информирует официальный сайт манкунианцев.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист из Швеции провёл 32 матча и забил один гол.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter