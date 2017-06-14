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14 июня 2017, 21:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«МЮ» объявил о подписании четырёхлетнего контракта с Нильссоном-Линделёфом

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании четырёхлетнего контракта с защитником «Бенфики» и сборной Швеции Виктором Нильссоном-Линделёфом.

Манчестер Юнайтед объявил о подписании четырёхлетнего контракта с защитником <span class=error>Бенфики</span> и сборной Швеции Виктором <nobr>Нильссоном-Линделёфом.</nobr> Увеличить
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В соглашении предусмотрена опция пролонгации еще на один сезон, информирует официальный сайт манкунианцев.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист из Швеции провёл 32 матча и забил один гол.

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