Караваев: Если Слуцкий позовёт в «Халл», соберусь и сяду на первый самолёт

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Гостем футбольной коробки на Красном Октябре, где проходит турнир K11, стал один из лучших российских легионеров в Европе Вячеслав Караваев. Защитник чешской «Спарты» вручил «уайлд-кард» двум лучшим футболистам игрового дня, которые попали в топ-100 лучших российских игроков без профессиональных контрактов. Теперь в течение трёх дней, с 14 по 16 июня, парни будут демонстрировать свои лучшие футбольные качества тренерскому штабу, чтобы попасть в число 22 футболистов, которые войдут в команду K11 этого года.

— Первый раз был на таком крутом мероприятии, — признаётся Караваев. — Здорово, что у ребят есть шанс стать профессионалом. Хорошо, что хотя бы раз в год такие турниры проводятся. Посмотрел на ребят — есть неплохие футболисты, которые точно могут играть на уровне ПФЛ или даже ФНЛ. Понятно, что шанс попасть в профессиональный клуб не так велик, но если он есть, то за него нужно бороться.

— Коробка K11 навеяла воспоминания из детства?

— Конечно, но у меня не такие коробки были. Мы жили в Новогиреево и там играли, где придётся. Кстати, даже сейчас в отпуске иногда играю с отцом на «резинке». Приятно с мячом повозиться.

— Какие качества развивает в молодом футболисте игра на коробке?

— Неординарность — нужно придумать, как красиво обвести соперника или быстрее расстаться с мячом.

— По окончании сезона вас признали лучшим игроком пражской «Спарты».

— Личные награды — это приятно и неожиданно, но вот командный результат, третье место, нас не устроил. Естественно, «Спарта» хотела попасть в Лигу чемпионов. Любой футболист играет, чтобы выигрывать трофеи с командой. Что ж, думаю, всё впереди.

— Проставились перед одноклубниками?

— Я им очень благодарен. Если проголосовали за меня спустя всего год, как я в команде, значит видят, что я помогаю «Спарте», и считают лидером. Спустя два дня после награждения у меня и Вацлава Кадлеца был день рождения, и мы всей командой отметили окончание сезона.

— В ЦСКА лучшему игроку сезона вручают подкову. Как наградили в «Спарте» вас?

— Подарили стеклянную статуэтку. Написано: «Лучшему игроку сезона-2016/17».

— Зимой было очень много слухов о вашем переходе в «Спартак». Как реагировали?

— Спокойно готовился к сезону, внимания не обращал. Думаю, ничего конкретного не было, просто интерес.

— Если бы предложение было, подумали бы над ним?

— Думаю, нет, я же на тот момент всего полгода был в «Спарте» и ничего менять не хотел. В любом случае рад, как всё сложилось.

— Приоритет для вас сейчас — Европа или Россия?

— Возможно, попасть в топ-5 проще из РФПЛ — всё-таки наш чемпионат посильнее, чем в Чехии. Многие скажут, что это невозможно, — мол, в России дают огромные контракты, от которых нельзя отказаться ради Европы, — но я играю в футбол не из-за денег.

— Ваш бывший тренер Леонид Слуцкий теперь работает в «Халле» из Чемпионшипа. Если позовёт к себе, согласитесь играть не в высшей лиге?

— Конечно, готов! Без раздумий соберу вещи и сяду на первый самолёт. В Чемпионшипе уровень очень приличный.

— А какая лига из нынешних импонирует вам больше всего?

— Чемпионшип! (Смеётся.) Если серьёзно, то Бундеслига и АПЛ. Атмосфера на трибунах, зрелищность, уровень стадионов и тренировочных баз — эти две лиги в последнее время сильно прогрессируют.

— Состав сборной России на Кубок конфедераций ждали с волнением?

— Да нет, спокойно тренировался. Конечно, как и любому спортсмену, мне хочется представлять свою страну. Но тренер посчитал, что я пока не готов — ничего страшного. Значит, на данный момент в сборной есть люди сильнее меня.

— С Черчесовым когда-нибудь общались?

— Не приходилось.

— Как вам итоги сезона РФПЛ?

— Жаль, что первое место не занял ЦСКА — они провели сезон стабильно и выглядели хорошо. Но «Спартак» были немного сильнее и чуть удачливее.

— При Гончаренко в ЦСКА стали чаще выходить молодые футболисты, с которыми вы играли в «молодёжке».

— Очень приятно за них, за нашу школу и тренеров. Представляю, что чувствуют Александр Сергеевич Гришин, Валерий Викентьевич Минько и другие специалисты, чьи воспитанники играют на таком высоком уровне.

— Гришин теперь работает в молодёжной сборной России.

— Считаю, это повышение. Мы долго работали вместе в школе, а потом в дубле. Александр Сергеевич всегда умел создать правильную атмосферу в коллективе. У Гришина всё получится.