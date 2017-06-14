Последний проект Капелло. Фабио тоже заговорил по-китайски
Руководство китайского клуба «Цзянсу Сунин» представило новый тренерский штаб, который возглавил Фабио Капелло.
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Корпорация Suning, владеющая китайским клубом «Цзянсу Сунин» и миланским «Интером», собрала своеобразное трио из знаменитых итальянских тренеров. Она оплачивает услуги Марчелло Липпи, возглавляющего сборную Поднебесной, недавно наняла на работу в Милан Лучано Спаллетти и пригласила в провинцию Цзянсу Фабио Капелло.
КОНТРАКТ
Бывший наставник сборной России заключил контракт на короткий срок — всего на 18 месяцев, сообщает агентство Xinhua. Это, впрочем, не помешает итальянцу заработать немалые деньги. Годовая зарплата 70-летнего Капелло («Цзянсу» для него, скорее всего, последний тренерский проект) составит 10 миллионов евро, на весь срок соглашения — 15 миллионов.
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
В его штаб вошли 40-летний Джанлука Дзамбротта и 41-летний Кристиан Брокки.
Дзамбротта, получив предложение от Капелло, расторг контракт с клубом «Дели Динамос». Бывший защитник «Ювентуса», «Барселоны» и «Милана» работал в Индии с 2016 года, а до этого возглавлял швейцарский «Кьяссо».
Брокки известен по выступлениям за «Милан», «Фиорентину», «Лацио» и «Интер». Тренером он успел недолго поработать в «Милане» и «Брешии».
«Джанлука был со мной в “Ювентусе” — мы вместе завоевали два титула, которые потом у нас отобрали, — цитирует Фабио
КЛУБ
По названию и достижениям китайский клуб не может идти в сравнение ни с одной из предыдущих команд, где ранее работал Капелло. Напомним, он возглавлял «Милан», «Реал», «Рому», «Ювентус», сборные Англии и России. Фабио как тренер становился чемпионом Италии и Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубки Европы и Италии.
«Цзянсу Сунин» — команда скромная, звание чемпиона пока не завоевывавшая, но амбиций и целей у нее предостаточно. Клуб из провинции «Цзянсу» относительно молодой — его создали в 1950-е.
Лет двенадцать назад профессиональным его можно было назвать с натяжкой. Нет, в целом на условия подготовки не жаловались. Клуб располагался в очень живописном месте. 8 полей, расположенных каскадом одно под другим. Поле с искусственным покрытием. Несколько жилых корпусов, в которых размещаются все команды, от мальчишек и девчонок до взрослых. Тренажерный зал, столовая.
Но корреспондента «СЭ», который гостил в «Цзянсу» по приглашению его тренера Леонида Колтуна, поразил медицинский кабинет, в котором практически отсутствовало оборудование. Да еще питание игроков выглядело, мягко говоря, странно, если учесть выделяемую на него сумму в 50 юаней (6 долларов) на человека в день (вполне достаточно при тех ценах) и богатство китайской кухни в целом. Куриные крылышки, жареный картофель, огурцы, помидоры, лук,
Даже не верится, что такое было совсем недавно. Нынешний «Цзянсу», входящий в пятерку самых богатых клубов Поднебесной, базируется в Нанкине, столице провинции Цзянсу, выступает на 60-тысячнике, пользуется всеми благами цивилизации и тратит совсем другие деньги. Полтора года назад «Сунин» отдал сотню миллионов евро за трансферы бразильцев Рамиреса из «Челси» и Алекса Тейшейры из «Шахтера». За ними прошлым летом пришел колумбиец Роджер Мартинес.
ТУРНИРНАЯ СИТУАЦИЯ
После 12 туров «Цзянсу» с 8 очками занимает в чемпионате Китая предпоследнее место, одержав всего одну победу. Лидируют «Гуанчжоу» (31) и «Шанхай Шанган» (29). Понятно, что основная задача сегодня — вытащить команду из «подвала».
ИНОСТРАННЫЕ ТРЕНЕРЫ В ПОДНЕБЕСНОЙ
Напомним, что с командой «Тяньцзинь Цюаньцзянь» работает еще один итальянец — Фабио Каннаваро. А вообще, иностранцев в суперлиге хватает: «Гуанчжоу» тренирует бразилец Луиз Фелипе Сколари, «Шанхай Шанган» — португалец Андре
Есть зарубежные специалисты и в первой лиге. А вот «Шэньчжэнь» вчера покинул
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