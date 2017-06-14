Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити» на английском языке
Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам клуба на английском языке.
«Привет, болельщики “Халл Сити”, я — Леонид Слуцкий, новый главный тренер команды. Я очень счастлив находиться здесь. Надеюсь, что вы обеспечите команду хорошей поддержкой, и следующий сезон получится для нас великолепным, в результате чего мы вместе сможем решить нашу задачу. Спасибо», — сказал Слуцкий.
По итогам сезона-2016/17 «Халл Сити» вылетел в Чемпионшип и теперь будет пытаться вернуться в
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