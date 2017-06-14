Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити» на английском языке

видео Леонид Слуцкий — новый тренер «Халл Сити»

«Привет, болельщики “Халл Сити”, я — Леонид Слуцкий, новый главный тренер команды. Я очень счастлив находиться здесь. Надеюсь, что вы обеспечите команду хорошей поддержкой, и следующий сезон получится для нас великолепным, в результате чего мы вместе сможем решить нашу задачу. Спасибо», — сказал Слуцкий.

По итогам сезона-2016/17 «Халл Сити» вылетел в Чемпионшип и теперь будет пытаться вернуться в Премьер-лигу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | The <a href="https://twitter.com/hashtag/RussianRevolution?src=hash">#RussianRevolution</a> begins! Our new Head Coach has a message for you, <a href="https://twitter.com/HullCity">@HullCity</a> fans… <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeLeonid?src=hash">#WelcomeLeonid</a> ? ?? <a href="https://t.co/h3So88LTmD">pic.twitter.com/h3So88LTmD</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/875016052048105472">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>