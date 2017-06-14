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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30074885/
14 июня 2017, 19:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити» на английском языке

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам клуба на английском языке.

«Привет, болельщики “Халл Сити”, я — Леонид Слуцкий, новый главный тренер команды. Я очень счастлив находиться здесь. Надеюсь, что вы обеспечите команду хорошей поддержкой, и следующий сезон получится для нас великолепным, в результате чего мы вместе сможем решить нашу задачу. Спасибо», — сказал Слуцкий.

По итогам сезона-2016/17 «Халл Сити» вылетел в Чемпионшип и теперь будет пытаться вернуться в Премьер-лигу.

Халл Сити
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