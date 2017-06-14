Впервые в истории два клуба из АПЛ проведут матч в Исландии
В рамках подготовки к новому сезону «Вест Хэм Юнайтед» проведёт товарищескую встречу с «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт лондонского клуба.
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Матч пройдёт в Рейкьявике (Исландия) 4 августа. Никогда ранее в Исландии два клуба из английской
«Это здорово, что мы войдём в историю, как два первых клуба
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