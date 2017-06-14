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14 июня 2017, 19:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Впервые в истории два клуба из АПЛ проведут матч в Исландии

В рамках подготовки к новому сезону «Вест Хэм Юнайтед» проведёт товарищескую встречу с «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт лондонского клуба.

В рамках подготовки к новому сезону <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед проведёт товарищескую встречу с Манчестер Сити сообщает официальный сайт лондонского клуба. Увеличить
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Матч пройдёт в Рейкьявике (Исландия) 4 августа. Никогда ранее в Исландии два клуба из английской Премьер-лиги не встречались друг с другом.

«Это здорово, что мы войдём в историю, как два первых клуба Премьер-лиги, которые провели матч в Исландии. С нетерпением ждём своей поездки в Скандинавию, где у нас много поклонников. Исландцы поразили всех своим выступлением на чемпионате Европы-2016. Хоть это и маленькая страна, но в ней существует огромная любовь к футболу», — сказал главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич.

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