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14 июня 2017, 19:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» объявила о переходе Толиссо из «Лиона»

«Бавария» объявила о переходе полузащитника Корентина Толиссо из «Лиона». 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года, информирует официальный сайт немецкого клуба. Игрок уже прошёл процедуру медицинского осмотра.

Корентен Толиссо является воспитанником «Лиона». В прошлом сезоне французский хавбек принял участие в 47 официальных матчах за «ткачей», забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

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