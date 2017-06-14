«РБ Лейпциг» объявил о переходе Брумы из «Галатасарая»

В минувшем розыгрыше чемпионата Турции Брума провёл 30 матчей (все — с первых минут), в которых забил 11 голов, а также получил шесть жёлтых карточек и один раз был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">+++BREAKING+++<a href="https://twitter.com/hashtag/DieRotenBullen?src=hash">#DieRotenBullen</a> have completed the signing of <a href="https://twitter.com/hashtag/Bruma?src=hash">#Bruma</a> from <a href="https://twitter.com/Galatasaray">@Galatasaray</a>! The attacking talent has agreed a 5-year contract ✍️ <a href="https://t.co/Y6h8rJcNXX">pic.twitter.com/Y6h8rJcNXX</a></p>— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) <a href="https://twitter.com/RBLeipzig_EN/status/874997584095563776">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>