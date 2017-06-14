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14 июня 2017, 18:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» объявил о переходе Брумы из «Галатасарая»

«РБ Лейпциг» объявил о переходе полузащитника Брумы Арминду Туэ На Бангны из «Галатасарая». 22-летний футболист подписал с немецким клубом контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт «РБ Лейпциг».

В минувшем розыгрыше чемпионата Турции Брума провёл 30 матчей (все — с первых минут), в которых забил 11 голов, а также получил шесть жёлтых карточек и один раз был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

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