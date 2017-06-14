Рафаэль Бенитес: Матчи против «Ливерпуля» будут особенными для меня
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес с нетерпением ждет матчей против «Ливерпуля». По словам специалиста, который возглавлял «красных» с 2004 по 2010 год, игры мерсисайдцами станут для него особенными.
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— С нетерпением жду матчей с «Ливерпулем», которые будут для меня особенными, — приводит
Первый матч дома нам предстоит провести с «Тоттенхэмом». Уверен, что игра будет захватывающей и понравится болельщикам, но отмечу, что непросто начинать сезон с встречи с таким соперником.
В первом туре чемпионата Англии-2017/18 «Челси» сыграет с «Бернли», «Арсенал» — с «Лестером».
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