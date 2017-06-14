Рафаэль Бенитес: Матчи против «Ливерпуля» будут особенными для меня

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— С нетерпением жду матчей с «Ливерпулем», которые будут для меня особенными, — приводит пресс-служба «сорок» слова Бенитеса. — Хотя каждая игра интересна, а каждый клуб действует по-разному.

Первый матч дома нам предстоит провести с «Тоттенхэмом». Уверен, что игра будет захватывающей и понравится болельщикам, но отмечу, что непросто начинать сезон с встречи с таким соперником.

В первом туре чемпионата Англии-2017/18 «Челси» сыграет с «Бернли», «Арсенал» — с «Лестером».