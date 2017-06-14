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14 июня 2017, 18:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Рафаэль Бенитес: Матчи против «Ливерпуля» будут особенными для меня

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес с нетерпением ждет матчей против «Ливерпуля». По словам специалиста, который возглавлял «красных» с 2004 по 2010 год, игры мерсисайдцами станут для него особенными.

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль <span class=error>Бенитес</span> с нетерпением ждет матчей против Ливерпуля. Увеличить
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— С нетерпением жду матчей с «Ливерпулем», которые будут для меня особенными, — приводит пресс-служба «сорок» слова Бенитеса. — Хотя каждая игра интересна, а каждый клуб действует по-разному.

Первый матч дома нам предстоит провести с «Тоттенхэмом». Уверен, что игра будет захватывающей и понравится болельщикам, но отмечу, что непросто начинать сезон с встречи с таким соперником.

В первом туре чемпионата Англии-2017/18 «Челси» сыграет с «Бернли», «Арсенал» — с «Лестером».

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