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14 июня 2017, 17:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Арсенал» готов продать Жиру за 25 миллионов евро

«Арсенал» не против продажи нападающего Оливье Жиру. Как сообщает London Evening Standard, «канониры» готовы продать француза, если найдут ему замену.

Арсенал не против продажи нападающего Оливье Жиру. Увеличить
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В качестве нее рассматриваются Кильян Мбаппе из «Монако» и Александр Ляказетт из «Лиона».

По данным источника, сумма продажи Жиру может составить 25 миллионов евро.

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