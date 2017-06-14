«Арсенал» готов продать Жиру за 25 миллионов евро
«Арсенал» не против продажи нападающего Оливье Жиру. Как сообщает London Evening Standard, «канониры» готовы продать француза, если найдут ему замену.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В качестве нее рассматриваются Кильян Мбаппе из «Монако» и Александр Ляказетт из «Лиона».
По данным источника, сумма продажи Жиру может составить 25 миллионов евро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter