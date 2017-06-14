Торрес отказался от 12-миллионного контракта в Мексике и останется в «Атлетико»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ожидается, что в ближайшие дни Торрес подпишет с «Атлетико» новый однолетний контракт.

Отметим, что интерес к форварду также проявляли другой клуб из Мексики «Крус Асуль», турецкий «Бешикташ» и китайский «Гуйчжоу Чжичэн», который тренирует бывший игрок «Атлетико» Грегорио Мансано.

Напомним, ранее «Атлетико» объявил о продлении контракта с форвардом Антуаном Гризманном.

В минувшем сезоне Торрес забил восемь голов и сделал шесть голевых передач в 31 матче примеры.