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14 июня 2017, 17:52 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Торрес отказался от 12-миллионного контракта в Мексике и останется в «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес останется в столичном клубе. 33-летний испанец отказался от перехода в мексиканский клуб «Керетаро», который предлагал ему зарплату в 12 миллионов евро в год.

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Ожидается, что в ближайшие дни Торрес подпишет с «Атлетико» новый однолетний контракт.

Отметим, что интерес к форварду также проявляли другой клуб из Мексики «Крус Асуль», турецкий «Бешикташ» и китайский «Гуйчжоу Чжичэн», который тренирует бывший игрок «Атлетико» Грегорио Мансано.

Напомним, ранее «Атлетико» объявил о продлении контракта с форвардом Антуаном Гризманном.

В минувшем сезоне Торрес забил восемь голов и сделал шесть голевых передач в 31 матче примеры.

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