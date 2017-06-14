Трус, Балбес и безвиз. Почему Коноплянка передумал бежать из Германии

На Украине празднуют введение безвизового режима со странами Евросоюза. Евгений Коноплянка готов воспользоваться новыми правилами пребывания на территории ЕС — несмотря на информацию о скором отъезде из Германии, он пока остаётся в «Шальке». Отчасти это хорошая новость для клуба: украинский вингер, когда он в форме, может добавить техники и агрессии атаке. С другой стороны, отношения с клубом у него складываются непростые.

Как попал в «Шальке»

В команде Унаи Эмери Коноплянка был, скажем так, твёрдым игроком ротации. После тяжёлой адаптации («Он был готов выброситься с балкона», — спортивный директор Рамон Мончи) он 15 раз в чемпионате появился на поле с первых минут и ещё 17 раз выходил на замену. Но после прихода Хорхе Сампаоли «Севилью» пополнили сразу пять атакующих полузащитников, и перспективы украинца стали выглядеть довольно туманно. Он и сам об этом сказал в начале августа: «Не могу понять своё положение в команде. Мне есть что сказать о тренере, но пока не хочу этого делать». В общем, предложение «Шальке» пришлось очень кстати.

«Шальке» проводил очередную перестройку. Андре Бретенрайтера сменил модный тактик Маркус Вайнцирль, а продажу Лероя Зане в «Ман Сити» компенсировали сразу несколькими покупками. Набиль Бенталеб, Даниэль Калиджури, Брель Эмболо — клуб потратил столько, что израсходовал весь трансферный бюджет и рисковал не вписаться в ФФП. Но для быстрого и агрессивного футбола Вайнцирля не хватало ещё одного игрока на фланг. И было сделано предложение «Севилье»: аренда с обязательством выкупа через год за 15 млн евро. Испанский клуб согласился. В последний день трансферного окна Коноплянка отправился в Германию.

Как провёл сезон

Слабо. В первом интервью клубному каналу футболист помимо стандартных слов «я рад оказаться здесь» сказал, что для него важно иметь игровое время. Он дебютировал во втором туре против «Баварии», коснулся мяча 21 раз за час (худший в обеих командах результат) и был заменён. Через неделю он вышел вместо Эмболо в перерыве, несколько раз брал игру на себя, но результативных действий не совершил. Да и сам «Шальке» начал сезон с нескольких антирекордов, включая пять поражений подряд в первых пяти турах.

В сентябре и октябре Коноплянка был игроком замены в Бундеслиге, но в Лиге Европы появился с первых минут в Краснодаре и забил. Второй раз он отличился тоже в Лиге Европы — огорчил «Ниццу». В декабре вингер регулярно выходил в основе и на 90-й минуте матча с «Фрайбургом» принёс команде ничью. Но уже через неделю всё закончилось: Коноплянка был заменён в концовке и после этого перестал попадать даже в заявку. Он пять месяцев не начинал матч в старте и набрал всего шесть выходов на поле после 18 тура. За сезон от отыграл в чемпионате 600 минут. Тем временем спортивный директор подтвердил выкуп игрока летом.

Как отреагировал

В марте Коноплянка сказал, что не считает переход в «Шальке» ошибкой. «Не имею игровой практики, поэтому вынужден доказывать свою состоятельность на тренировках. Не буду жаловаться, ведь это было моё решение. Очевидно, что я не удовлетворён положением дел», — говорил он журналистам, находясь в расположении сборной.

А в конце чемпионата футболист перестал сдерживаться. Первый громкий комментарий бабахнул в интервью украинскому порталу: «Тренер сказал, что мне лучше найти другой клуб. А я ему говорю: “Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?”. Я бы задал ему ещё больше вопросов. Если ты хочешь отпустить человека, которого купили за 15 млн, то нужно как-то объяснить, что мы должны расстаться. А он меня зовёт поговорить на минуту, когда я уезжаю домой. А почему заранее нельзя было поговорить? Это трусость, он трус, я не буду это скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом “Шальке” будет играть во второй лиге».

Досталось от Евгения и спортивному директору Кристиану Хайделю: «Я спрашивал спортивного директора: Что я здесь делаю вообще? Как может спортивный директор не знать проблемы?». Тот ответил футболисту. Сказал, что много и часто общался с Коноплянкой по ходу сезону. А ещё, что он попросил тренера прояснить будущее футболиста.

Через два дня Коноплянка снова пошёл в атаку: «Ни за что бы не покинул “Севилью”, если бы знал, что иду в такую яму. Если тренер остаётся, то я 100% ухожу», — сказал он.

Пиар-служба «Шальке» отреагировал оперативно: опубликовала в официальном клубом «Твиттере» пост следующего содержания: «Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав сборной Украины в матче с Мальтой. Думаем, наш украинец немного заржавел». Правда, твит был быстро удалён.

Чем всё закончилось

Коноплянка победил. Маркус Вайнцирль был уволен (раздевалка расколота, болельщики против, результатов нет — всё логично). Вместо него был назначен Доменико Тедеско: 31 год минимальный опыт и репутация тактического вундеркинда.

Что касается Коноплянки, он уже был готов подписать контракт с чешской «Славией», когда всё изменилось. Стало известно, что Тедеско готов дать футболисту шанс на сборах. Осталось решить только, какие последствия будут у критических высказываний футболиста в прессе.