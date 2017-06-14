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14 июня 2017, 17:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кристал Пэлас» провёл переговоры с Пеллегрини

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини интересен «Кристал Пэлас», руководство которого никак не может найти нового рулевого. В конце мая Сэм Эллардайс объявил об уходе из команды, и с тех пор «орлы» находятся без наставника.

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Sky Sports сообщает, что руководство «Кристал Пэлас» провело переговоры с чилийским специалистом, который связан контрактными обязательствами с «Хэбей Чайна Форчун». По информации источника, 63-летний Пеллегрини хочет вернуться в Европу.

В чемпионате Китая «Хэбей Чайна Форчун» занимает 3-е место.

Кристал Пэлас
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Аббьяти занял должность менеджера «Милана»

Бывший вратарь «Милана» Кристиан Аббьяти назначен на должность менеджера команды, сообщает официальный сайт миланского клуба. Итальянец выступал за клуб на протяжении 15 сезонов. За это время он стал двукратным чемпионом Италии, а также выиграл Кубок страны.
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