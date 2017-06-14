«Кристал Пэлас» провёл переговоры с Пеллегрини
Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини интересен «Кристал Пэлас», руководство которого никак не может найти нового рулевого. В конце мая Сэм Эллардайс объявил об уходе из команды, и с тех пор «орлы» находятся без наставника.
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Sky Sports сообщает, что руководство «Кристал Пэлас» провело переговоры с чилийским специалистом, который связан контрактными обязательствами с «Хэбей Чайна Форчун». По информации источника, 63-летний Пеллегрини хочет вернуться в Европу.
В чемпионате Китая «Хэбей Чайна Форчун» занимает 3-е место.
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