Абидаль стал новым послом «Барселоны»
Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль стал новым послом клуба. Об этом сообщает
пресс-служба каталонской команды.
37-летний француз будет представлять «Барселону» на различных мероприятиях. Кроме того Абидаль присоединится к проекту Legends, команде бывших игроков, которые участвуют в товарищеских матчах по всему миру.
Эрик Абидаль перешёл в «Барселону» в 2007 году. Спустя шесть лет француз перебрался в «Монако», а завершил карьеру в «Олимпиакосе» в 2014 году.
Всего на счету француза 193 матча за «Барселону» и два гола.
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