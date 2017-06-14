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14 июня 2017, 17:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Аббьяти занял должность менеджера «Милана»

Бывший вратарь «Милана» Кристиан Аббьяти назначен на должность менеджера команды, сообщает официальный сайт миланского клуба. Итальянец выступал за клуб на протяжении 15 сезонов. За это время он стал двукратным чемпионом Италии, а также выиграл Кубок страны.

Предполагается, что бывший голкипер станет связующим звеном между клубом и командой. Начальником Аббьяти станет спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабели.

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