Футболист ПСЖ Верратти продолжит карьеру в «Барселоне»
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти хочет начать следующий сезон в «Барселоне», сообщает «Спорт FM».
«Я перейду в “Барселону” сейчас или никогда», — приводит слова Верратти Mundo Deportivo.
Трансфер итальянского игрока обойдется в €100 млн. Ранее Верратти заявил о желании покинуть «ПСЖ», чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов, и руководство «Барселоны» намерено воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы усилить проблемную позицию в центре поля.
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