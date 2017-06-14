Футболист ПСЖ Верратти продолжит карьеру в «Барселоне»

«Я перейду в “Барселону” сейчас или никогда», — приводит слова Верратти Mundo Deportivo.

Трансфер итальянского игрока обойдется в €100 млн. Ранее Верратти заявил о желании покинуть «ПСЖ», чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов, и руководство «Барселоны» намерено воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы усилить проблемную позицию в центре поля.