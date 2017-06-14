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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30073327/
14 июня 2017, 17:01 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Футболист ПСЖ Верратти продолжит карьеру в «Барселоне»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти хочет начать следующий сезон в «Барселоне», сообщает «Спорт FM».

«Я перейду в “Барселону” сейчас или никогда», — приводит слова Верратти Mundo Deportivo.

Трансфер итальянского игрока обойдется в €100 млн. Ранее Верратти заявил о желании покинуть «ПСЖ», чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов, и руководство «Барселоны» намерено воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы усилить проблемную позицию в центре поля.

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