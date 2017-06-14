Луиш Фигу получил награду от президента Болгарии
Знаменитый португальский футболист, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу стал обладателем престижной награды, информирует Prosports.kz.
«Большая привелегия получить медальон чести от другой страны. Спасибо вам Президент за гостеприимство в вашей прекрасной стране», — написал под постом в «Инстаграме» Фигу.
За свою более чем двадцатилетнюю карьеру Луиш Фигу играл в «Спортинге», «Барселоне», «Реале», «Интере». Фигу признан лучшим футболистом Европы 2000 года и включен в список ФИФА-100. Португалец является участником ЕВРО-1996, 2000, 2004, 2008. Всего футболист сыграл за клубы и сборную 704 матча, забил 127 голов.
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