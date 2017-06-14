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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30073088/
14 июня 2017, 16:46 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Золотая лихорадка. Как «Манчестер Сити» снова вышел на рынок

Не успел закончиться английский сезон, как «Манчестер Сити» начал работу на трансферном рынке раньше конкурентов.

Не успел закончиться английский сезон как Манчестер Сити начал работу на трансферном рынке раньше конкурентов. Увеличить
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Об уже свершившихся и возможных приобретениях команду Хосепа Гвардиолы — в материале «Советского спорта».

ТРАТЬ, ПОКА МОЖЕШЬ

Не нужно пристально следить за чемпионатом Англии, чтобы понять — в «Манчестер Сити» недовольны третьим местом по итогам сезона. А Хосеп Гвардиола, между прочим, впервые в тренерской карьере остался без трофеев в дебютном сезоне — в «Барселоне» и «Баварии» он в первый же год брал чемпионство.

Чтобы исправить ситуацию, арабские шейхи, владеющие «Сити», выделили 300 миллионов фунтов на трансферы. Правда, разгрузить зарплатную ведомость все-таки пришлось — несмотря на сверхдоходы по телеконтракту, вписываться в финансовый fair play как-то нужно.

ВРАТАРИ

Весь год в интернете сочиняли шутки про чудовищную игру чилийца Браво и про то, что за годы в «Барселоне» он из голкипера переквалифицировался полевого футболиста. И назвать их безосновательными нельзя: Браво не только пропускал нелепые мячи — с кем не бывает, все ошибаются, но и имеет довольно посредственную статистику.

Например, по количеству спасений. В это сложно поверить, но за весь сезон в чемпионате Англии он сделал только 33 сейва — это 24-й показатель в лиге.

И пока голкипер Эдерсон, купленный у «Бенфики» за 40 миллионов евро, обживается в новом доме в Манчестере и готовится стать первым номером «Сити», утомлю вас еще горсткой цифр. Кто-то скажет, что у Браво мало сейвов, потому что его команда является одним из лидеров чемпионата и, соответственно, у его ворот мало опасных моментов. Но в 22 матчах чилиец пропустил 26 мячей (1,18 гола в среднем за матч) — это даже больше, чем у его дублера Кабальеро (0,81 гол за матч). Последний, кстати, уже покинул «горожан».

Кроме того, до сих пор непонятно, как сложится судьба Харта, который провел минувший сезон в аренде в «Торино» и которого так хочет заполучить «Вест Хэм».

ЗАЩИТНИКИ

По окончании сезона «МС» покинули Санья и ветеран Сабалета, не за горами уход и других крайних защитников -Клиши и Коларова. «Сити» необходимы свежие фланговые футболисты. Пока не ясно, кого конкретно купят «горожане» на края обороны, но в прессе уже всплывают фамилии Уокера из «Тоттенхэма» и Менди из «Монако».

И если «шпоры» вряд ли отпустят Уокера к прямым конкурентам, то трансфер Менди представляется вполне реальным. Французы как грезили Англией 10 лет назад, так и продолжают грезить, а существенное увеличение зарплаты — не только приятный бонус, но и весомый аргумент, чтобы собрать чемодан и пересечь Ла-Манш.

В центре обороны ситуация сложнее. Несколько сезонов назад Компани иногда в одиночку выигрывал матчи для своей команды, но потом бельгийца замучали бесконечные травмы. Но Компани — капитан и лидер раздевалки, он нужен команде. Поначалу сильно критиковавшийся Отаменди ошибается уже меньше. Да и Стоунза, несмотря на провальный сезон, вряд ли попросят за дверь. Британца купили за космические 47,5 миллиона евро, и в «Сити» верят, что он начнет отрабатывать вложенные в него деньги.

В шорт-листе «горожан» два качественных центральных защитника: менее раскрученный, но более дорогой Ляпорт из «Атлетика» (55 миллионов евро) и желающий получать очень много Маркиньос из «ПСЖ» (50 миллионов евро). Выбор будет сделать в пользу кого-то из них.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Начать стоит с уже состоявшейся покупки. «Манчестер Сити» еще в конце мая приобрел у «Монако» хавбека Бернарду Силву, который в 22 года стал лидером монегасков. Моторный полузащитник с прекрасной культурой паса, видением поля и нестандартным мышлением идеально впишется в компанию к Де Брюйне, Сане, Сильве и остальным. Скорее всего, Силву будут использовать в центре поля в связке с кем-то из пары Фернандо/Фернандиньо.

А кто на выход? Уже покинул Манчестер правый крайний Хесус Навас. Видимо, расстанется «Сити» и с Нолито. Испанец сильно начал прошлый сезон, но к весенней его части сдулся. У «Сити» хватает креативных полузащитников, так что у Нолито было бы не так много шансов регулярно выходить на поле. Да и клубу надо кого-то продать, чтобы соблюсти финансовый баланс.

НАПАДАЮЩИЕ

По сути, нападающих у Гвардиолы всего три. Габриэл Жезус, который, приехав в Англию в январе, произвел фурор, но затем получил две неприятных травмы (теперь бразилец залечивает перелом глазницы), мечтающий получать больше игровой практики воспитанник «Сити» Ихеаначо и один из лучших бомбардиров премьер-лиги последних лет Агуэро.

Купит ли кого-то клуб при подобном наборе форвардов — сказать сложно. Да и трансферных слухов пока почти нет. Для футбола, который практикует Гвардиола, много нападающих не нужно — необходим только лишь завершитель атак с инстинктом убийцы. Под эту характеристику подходят все трое.

ВСЕ ТРАНСФЕРЫ «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

ПРИШЛИ.

Игрок — Клуб — Сумма.

в. Эдерсон — «Бенфика» — 40 миллионов евро
п. Бернарду Силва — «Монако» — 50 миллионов евро.

УШЛИ.

Игрок — Клуб — Сумма.

н. Энес Юнал — «Вильярреал» — 14 миллионов евро
з. Сабалета — «Вест Хэм» — св. агент
в. Кабальеро — св. агент
з. Клиши — св. агент
п. Хесус Навас — св. агент
з. Санья — св. агент.

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