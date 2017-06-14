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14 июня 2017, 15:54 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Бывший футболист «Барселоны» Абидаль стал послом клуба

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бывший защитник испанской «Барселоны» Эрик Абидаль стал послом футбольного клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

37-летний француз присоединился к проекту «Барселоны» «Легенды», который выполняет задачу глобализации бренда клуба. Кроме того, Абидаль будет участвовать в организационных мероприятиях в социальной сфере.

Абидаль выступал за «Барселону» с 2007 по 2013 год. Вместе с командой француз стал четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем клубного чемпионата мира. Всего в составе сине-гранатовых он провел 193 матча, в которых забил два мяча. В 2012 году футболист успешно перенес операцию по трансплантации печени вследствие злокачественной опухоли.

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