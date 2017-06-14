«Кайрат» не получал от «Зенита» предложений о покупке Аршавина

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Во вторник президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что с удовольствием бы вернул 36-летнего Аршавина в санкт-петербургский клуб.

«Зенит» не выходил с предложением о покупке Аршавина. Я думаю, что это больше маркетинговый ход, — сказал Калакуцкий. — Но если бы у «Зенита» было такое желание, он бы нашел нас давно. Тем более Сергей Александрович (Фурсенко) меня знает — мы вместе работали в одной системе.

«Кайрат» будет обсуждать предложение о покупке Аршавина, если оно будет конкретным, отметил Калакуцкий. «Игра Аршавина отвечает нашим ожиданиям: он и забивает, и отдает, и свое мастерство демонстрирует регулярно. Будет предложение, конкретика, будем разговаривать. На сегодняшний день он футболист «Кайрата», — подчеркнул спортивный директор.

Контракт Аршавина с «Кайратом» рассчитан до конца года. Чемпионат Казахстана завершится в ноябре. «С игроком возможность продления соглашения не обсуждали — до этого еще довольно далеко, прошло меньше половины сезона», — сказал Калакуцкий.

Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. Игрок перешел в «Кайрат» в 2016 году. Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.