Голоса Виталия Родионова, Игоря Стасевича и Евгения Березкина будут звучать на «Борисов-Арене» в дни домашних матчей БАТЭ

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Голоса ребят будут звучать на «Борисов-Арене» в дни домашних матчей самого титулованного футбольного клуба Беларуси — напоминать о скором времени начала игры и приглашать болельщиков занимать свои места на трибунах. Впервые подобное оповещение задействуют на поединке с «Торпедо"-БелАЗ во вторник, 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00, передает официальный сайт БАТЭ.