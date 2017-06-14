Голоса Виталия Родионова, Игоря Стасевича и Евгения Березкина будут звучать на «Борисов-Арене» в дни домашних матчей БАТЭ
Голоса футболистов БАТЭ будут звучать на «Борисов-Арене» в дни домашних матчей. Перед тренировкой в среду, 14 июня, футболисты «желто-синих» Виталий Родионов, Игорь Стасевич и Евгений Березкин наведались в студию звукозаписи ОАО «БАТЭ», где попробовали себя в роли
дикторов-информаторов.
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Голоса ребят будут звучать на «Борисов-Арене» в дни домашних матчей самого титулованного футбольного клуба Беларуси — напоминать о скором времени начала игры и приглашать болельщиков занимать свои места на трибунах. Впервые подобное оповещение задействуют на поединке с «Торпедо"-БелАЗ во вторник, 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00, передает официальный сайт БАТЭ.
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