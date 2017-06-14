«Реал» выразил уверенность в невиновности Роналду в деле о неуплате налогов

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Ранее стало известно, что испанская прокуратура подала иск в отношении Роналду по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму в €14,7 млн. По информации Рейтер, в заявлении прокуратуры значится, что Роналду «сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании».

«Мадридский “Реал” выражает поддержку нашему игроку Криштиану Роналду, который, как нам известно, всегда действовал в рамках налогового законодательства. С момента перехода в клуб в июле 2009 года Роналду всегда показывал явное намерение выполнять все свои налоговые обязательства. Мы полностью уверены, что наш игрок докажет свою невиновность. Мы надеемся, что правосудие будет действовать быстро, чтобы как можно скорее показать невиновность Роналду», — говорится в заявлении.