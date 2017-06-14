Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30070975/
14 июня 2017, 14:46 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Реал» выразил уверенность в невиновности Роналду в деле о неуплате налогов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Португальский футболист испанского «Реала» Криштиану Роналду всегда действовал в рамках налогового законодательства. Об этом говорится в заявлении «Реала», опубликованном на официальном сайте команды.

Ранее стало известно что испанская прокуратура подала иск в отношении Роналду по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму в €147 млн. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что испанская прокуратура подала иск в отношении Роналду по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму в €14,7 млн. По информации Рейтер, в заявлении прокуратуры значится, что Роналду «сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании».

«Мадридский “Реал” выражает поддержку нашему игроку Криштиану Роналду, который, как нам известно, всегда действовал в рамках налогового законодательства. С момента перехода в клуб в июле 2009 года Роналду всегда показывал явное намерение выполнять все свои налоговые обязательства. Мы полностью уверены, что наш игрок докажет свою невиновность. Мы надеемся, что правосудие будет действовать быстро, чтобы как можно скорее показать невиновность Роналду», — говорится в заявлении.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Адвокат Роналду: Случай с Месси абсолютно отличается от случая с Криштиану

Адвокат Роналду: Случай с Месси абсолютно отличается от случая с Криштиану

Лобо Хавьер, адвокат нападающего «Реала» Криштиану Роналду, которого обвиняют в уклонении от налогов, заявил, что его подопечный не утаивал доходы, а потом задекларировал их не в том году, в котором это было необходимо, а также отметил, что ситуацию Криштиану нельзя сравнивать с той, в которую попал форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Еще 7 новостей  Все новости
14 июня

Последние проверки ФИФА показали, что 80% проблем на стройках арен ЧМ-2018 были решены

Восемь россиян, направлявшихся на ЧЕ по боксу в Харьков, будут возвращены в Россию

Граффити с изображением Роналду нарисовали в Казани у отеля сборной Португалии