Украинский тренер Воронин покинул клуб 7-го немецкого дивизиона
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин покинул пост главного тренера команды седьмого немецкого дивизиона — «Бюдериха». Об этом сообщает footballua.tv со ссылкой на Fussball.de.
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По словам менеджера клуба Дирка Хаусвальда, сотрудничество прекратили, ибо: «планы и график Воронина не совпадают с идеями «Бюдериха». По личным причинам украинский коуч пропустил бы последний месяц подготовки команды и первые матчи в новом сезоне.
На посту тренера Воронин отработал полгода. За это время провел 15 поединков: победил в шести, заработал две ничьи и семь раз уступил. Перед украинским специалистом была поставлена задача выйти в высший — шестой — дивизион, однако он не справился.
По мнению руководства, причиной этого стали ошибки самого Андрея Воронина в планировании работы.
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