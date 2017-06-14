Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30070739/
14 июня 2017, 14:22 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Украинский тренер Воронин покинул клуб 7-го немецкого дивизиона

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин покинул пост главного тренера команды седьмого немецкого дивизиона — «Бюдериха». Об этом сообщает footballua.tv со ссылкой на Fussball.de.

Специалист не справился с задачей и не поднял команду в 6-й дивизион. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам менеджера клуба Дирка Хаусвальда, сотрудничество прекратили, ибо: «планы и график Воронина не совпадают с идеями «Бюдериха». По личным причинам украинский коуч пропустил бы последний месяц подготовки команды и первые матчи в новом сезоне.

На посту тренера Воронин отработал полгода. За это время провел 15 поединков: победил в шести, заработал две ничьи и семь раз уступил. Перед украинским специалистом была поставлена задача выйти в высший — шестой — дивизион, однако он не справился.

По мнению руководства, причиной этого стали ошибки самого Андрея Воронина в планировании работы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 июня

Экс-чиновник земельного кадастра погорел на взятке в 10 тысяч долларов

Абитуриенты все реже регистрируются на ВНО по физике

Гройсман - Садовому: не ищи крайних, а возьми и сделай