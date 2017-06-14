Клуб Премьер-лиги «Ильичевец» переименовали в ФК «Мариуполь»

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«Мариуполь — это не только город металлургов и сталеваров. Мариуполь — это город моряков и студентов, машиностроителей и железнодорожников. В нашем городе живут украинцы, русские, греки, армяне, евреи и белорусы. Мариуполь — это столица Приазовья и форпост Украины на Юго-Востоке! По нашему мнению, всем этим требованием отвечает название ФК «Мариуполь», — говорится в заявлении клуба.

Также отмечается, что за «Мариуполь» высказались жители региона и болельщики команды. На официальном сайте прошел опрос о новом названии команды. По итогам двух туров большинство респондентов выбрали ФК «Мариуполь». Параллельно проходил опрос и на популярном городском сайте 0629.com.ua — и здесь большинство голосов было отдано за «Мариуполь».

На данный момент болельщикам представлены три версии эмблемы нового клуба, из которых должна быть выбрана официальная эмблема.