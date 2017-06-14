Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30070738/
14 июня 2017, 14:21 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Клуб Премьер-лиги «Ильичевец» переименовали в ФК «Мариуполь»

Мариупольский футбольный клуб «Ильичевец» официально переименован в «Мариуполь», сообщает официальный сайт клуба.

Решение о переименовании было принято сегодня. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мариуполь — это не только город металлургов и сталеваров. Мариуполь — это город моряков и студентов, машиностроителей и железнодорожников. В нашем городе живут украинцы, русские, греки, армяне, евреи и белорусы. Мариуполь — это столица Приазовья и форпост Украины на Юго-Востоке! По нашему мнению, всем этим требованием отвечает название ФК «Мариуполь», — говорится в заявлении клуба.

Также отмечается, что за «Мариуполь» высказались жители региона и болельщики команды. На официальном сайте прошел опрос о новом названии команды. По итогам двух туров большинство респондентов выбрали ФК «Мариуполь». Параллельно проходил опрос и на популярном городском сайте 0629.com.ua — и здесь большинство голосов было отдано за «Мариуполь».

На данный момент болельщикам представлены три версии эмблемы нового клуба, из которых должна быть выбрана официальная эмблема.

Как сообщал УНИАН, «Ильичевец» по итогам сезона 2016/17 занял первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав в 34 играх 81 очко. Команда вышла в Премьер-лигу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 июня

Экс-чиновник земельного кадастра погорел на взятке в 10 тысяч долларов

Абитуриенты все реже регистрируются на ВНО по физике

Гройсман - Садовому: не ищи крайних, а возьми и сделай