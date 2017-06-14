«Челси» начнет защиту титула чемпиона Англии по футболу матчем против «Бернли»
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Лондонский «Челси» начнет защиту титула чемпиона Англии по футболу домашним матчем против «Бернли», «Арсенал» в первом круге в сезоне-2017/18 сыграет с «Лестером», сообщается на сайте английской премьер-лиги.
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Расписание матчей чемпионата Англии сезона-2017/18 было опубликовано в среду. Игры первого тура пройдут 12 августа.
Полностью расписание матчей первого тура выглядит следующим образом:
«Челси» — «Бернли».
«Арсенал» — «Лестер».
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити».
«Кристал Пэлас» — «Хаддерсфилд Таун».
«Эвертон» — «Сток Сити».
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм».
«Саутгемптон» — «Суонси».
«Уотфорд» — «Ливерпуль».
«Вест Бромвич» — «Борнмут».
Завершится турнир 13 мая.
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