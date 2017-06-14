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14 июня 2017, 13:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Челси» начнет защиту титула чемпиона Англии по футболу матчем против «Бернли»

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Лондонский «Челси» начнет защиту титула чемпиона Англии по футболу домашним матчем против «Бернли», «Арсенал» в первом круге в сезоне-2017/18 сыграет с «Лестером», сообщается на сайте английской премьер-лиги.

<em>МОСКВА 14 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Лондонский <span class=error>Челси</span> начнет защиту титула чемпиона Англии по футболу домашним матчем против <span class=error>Бернли</span> Арсенал в первом круге в сезоне-2017/18 сыграет с <span class=error>Лестером</span> сообщается на сайте английской <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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Расписание матчей чемпионата Англии сезона-2017/18 было опубликовано в среду. Игры первого тура пройдут 12 августа.

Полностью расписание матчей первого тура выглядит следующим образом:

«Челси» — «Бернли».

«Арсенал» — «Лестер».

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити».

«Кристал Пэлас» — «Хаддерсфилд Таун».

«Эвертон» — «Сток Сити».

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм».

«Саутгемптон» — «Суонси».

«Уотфорд» — «Ливерпуль».

«Вест Бромвич» — «Борнмут».

Завершится турнир 13 мая.

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