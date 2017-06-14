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14 июня 2017, 11:08 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Экс-форвард сборной Украины Воронин прекратил работу в клубе седьмой немецкой лиги

Как сообщили в руководстве клуба, Андрей Воронин не смог продолжить работу из-за личных обстоятельств.

Как сообщили в руководстве клуба Андрей <span class=error>Воронин</span> не смог продолжить работу <nobr>из-за </nobr>личных обстоятельств. Увеличить
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Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин прекратил сотрудничество с клубом 7-го дивизиона немецкой футбольной лиги «Бюдерих».

По словам менеджера клуба Дирка Хаусвальда, сотрудничество с украинцем прекращено по причине того, что Воронин по личным причинам собирался пропустить последний месяц подготовки и первые четыре матча команды в новом сезоне. Такое продолжительное отсутствие главного тренера не вяжется с планами клуба.

Кроме того, Хаусвальд заявил, что основной причиной неудач команды под руководством Воронина (6 побед, 2 ничьи, 7 поражений) стали ошибки самого Воронина в планировании работы, сообщает rp-online.de.

37-летний Андрей Воронин провел 74 поединка в составе сборной Украины. На клубном уровне он больше всего сыграл в чемпионате Германии за такие клубы как «Боруссия» (Менхенгладбах), «Кельн», «Байер», «Герта» и «Фортуна». Кроме того, играл в английском «Ливерпуле».

Полгода назад Воронин начал тренерскую карьеру в клубе «Бюдерих». Команда под его руководством заняла шестое место в своем дивизионе.
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