Адвокат Роналду: Случай с Месси абсолютно отличается от случая с Криштиану

«Не было утаивания доходов, была декларация, которая по каким-то критериям, вероятно, не понравилась испанскому налоговому управлению. Но ни один закон или норма не могут сказать, что игрок что-то нарушил.



Случаи с Месси и другими игроками, которых преследовала налоговая, абсолютно иные, потому что они ничего не декларировали. Роналду, до того как его дело начали расследовать, задекларировал ту часть доходов, которую считал нужным задекларировать», — приводит слова Хавьера Cadena Ser.



Футболист сборной Португалии в период с 2011 по 2014 год обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.