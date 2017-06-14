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14 июня 2017, 0:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Адвокат Роналду: Случай с Месси абсолютно отличается от случая с Криштиану

Лобо Хавьер, адвокат нападающего «Реала» Криштиану Роналду, которого обвиняют в уклонении от налогов, заявил, что его подопечный не утаивал доходы, а потом задекларировал их не в том году, в котором это было необходимо, а также отметил, что ситуацию Криштиану нельзя сравнивать с той, в которую попал форвард «Барселоны» Лионель Месси.

<span class=error>Лобо</span> <span class=error>Хавьер</span> адвокат нападающего Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> которого обвиняют в уклонении от налогов заявил что его подопечный не утаивал доходы а потом <span class=error>задекларировал</span> их не в том году в котором это было необходимо а также отметил что ситуацию <span class=error>Криштиану</span> нельзя сравнивать с той в которую попал форвард Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span>. Увеличить
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«Не было утаивания доходов, была декларация, которая по каким-то критериям, вероятно, не понравилась испанскому налоговому управлению. Но ни один закон или норма не могут сказать, что игрок что-то нарушил.

Случаи с Месси и другими игроками, которых преследовала налоговая, абсолютно иные, потому что они ничего не декларировали. Роналду, до того как его дело начали расследовать, задекларировал ту часть доходов, которую считал нужным задекларировать», — приводит слова Хавьера Cadena Ser.

Футболист сборной Португалии в период с 2011 по 2014 год обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.

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