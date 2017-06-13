Роналду отверг обвинения в неуплате налогов
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду отверг обвинения в уклонении от уплаты налогов. Футболиста цитирует агентство Reuters.
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«Я никогда не занимался уклонением от уплаты налогов», — сказал Роналду.
Ранее стало известно, что испанская прокуратура подала иск в отношении Роналду по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму в €14,7 млн. По информации Reuters, в заявлении прокуратуры значится, что Роналду «сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании».
Ранее Минфин Испании поддержал обвинения налоговой службы в адрес Роналду. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года на общую сумму более €15 млн Роналду может грозить тюремный срок до пяти лет.
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