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14 июня 2017, 0:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Новый тренер «Шальке» даст шанс Коноплянке

Новый главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско намерен предоставить полузащитнику Евгению Коноплянку шанс проявить себя на тренировочном сборе, сообщает Bild.

Новый главный тренер <span class=error>Шальке</span>-04 <span class=error>Доменико</span> <span class=error>Тедеско</span> намерен предоставить полузащитнику Евгению Коноплянку шанс проявить себя на тренировочном сборе сообщает <span class=error>Bild</span>. Увеличить
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Ранее немецкие СМИ утверждали, что Коноплянка выставлен на трансфер в связи с резкими высказываниями в адрес Маркуса Вайнцирля, который на тот момент был наставником команды. Затем руководство пражской «Спарты» открыто сообщило, что ведёт переговоры с футболистом и тот готов подписать контракт. Впрочем, ситуация резко изменилась после того, как «Шальке» объявил о смене главного тренера команды.

В прошедшем сезоне гельзенкирхенцы под руководством Вайнцирля финишировали на 10-й строчке в таблице Бундеслиги.

Шальке-04
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