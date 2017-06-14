Новый тренер «Шальке» даст шанс Коноплянке
Новый главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско намерен предоставить полузащитнику Евгению Коноплянку шанс проявить себя на тренировочном сборе, сообщает Bild.
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Ранее немецкие СМИ утверждали, что Коноплянка выставлен на трансфер в связи с резкими высказываниями в адрес Маркуса Вайнцирля, который на тот момент был наставником команды. Затем руководство пражской «Спарты» открыто сообщило, что ведёт переговоры с футболистом и тот готов подписать контракт. Впрочем, ситуация резко изменилась после того, как «Шальке» объявил о смене главного тренера команды.
В прошедшем сезоне гельзенкирхенцы под руководством Вайнцирля финишировали на 10-й строчке в таблице Бундеслиги.
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