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13 июня 2017, 23:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-нападающий «Динамо» Воронин покинул пост наставника «Бюдериха»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин покинул пост главного тренера команды седьмого немецкого дивизиона «Бюдерих», сообщает Fusball.de.

Бывший нападающий московского Динамо и сборной Украины Андрей <span class=error>Воронин</span> покинул пост главного тренера команды седьмого немецкого дивизиона Бюдерих сообщает Fusball. Увеличить
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Причина данного решения — большая занятость украинца.

Под руководством Воронина «Бюдерих» провёл 15 матчей с результатом шесть побед, две ничьи и семь поражений. В марте специалист отмечал, что рассчитывает выйти в шестой дивизион, но его команда не смогла добиться повышения в классе.

В настоящее время руководство «Бюдериха» ищет нового главного тренера.
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