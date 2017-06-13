Экс-нападающий «Динамо» Воронин покинул пост наставника «Бюдериха»
Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин покинул пост главного тренера команды седьмого немецкого дивизиона «Бюдерих», сообщает Fusball.de.
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Причина данного решения — большая занятость украинца.
Под руководством Воронина «Бюдерих» провёл 15 матчей с результатом шесть побед, две ничьи и семь поражений. В марте специалист отмечал, что рассчитывает выйти в шестой дивизион, но его команда не смогла добиться повышения в классе.
В настоящее время руководство «Бюдериха» ищет нового главного тренера.
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