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13 июня 2017, 21:13 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Ди Франческо стал главным тренером итальянского футбольного клуба «Рома»

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Эусебио Ди Франческо назначен главным тренером итальянского футбольного клуба «Рома». Об этом сообщает пресс-служба римлян.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до 2019 года. Увеличить
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Контракт с 47-летним итальянским специалистом рассчитан до 2019 года.

Ди Франческо сменил на посту главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, который возглавил итальянский «Интер». Ди Франческо в 2014—2017 годах возглавлял «Сассуоло».

В прошедшем сезоне «Рома» заняла второе место в чемпионате Италии.

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