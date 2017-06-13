Ди Франческо стал главным тренером итальянского футбольного клуба «Рома»
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Эусебио Ди Франческо назначен главным тренером итальянского футбольного клуба «Рома». Об этом сообщает
пресс-служба римлян.
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Контракт с 47-летним итальянским специалистом рассчитан до 2019 года.
Ди Франческо сменил на посту главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, который возглавил итальянский «Интер». Ди Франческо в 2014—2017 годах возглавлял «Сассуоло».
В прошедшем сезоне «Рома» заняла второе место в чемпионате Италии.
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