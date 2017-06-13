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13 июня 2017, 19:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сассуоло» разорвал контракт с Ди Франческо, который должен возглавить «Рому»

«Сассуоло» на своём официальном сайте объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Эусебио Ди Франческо по взаимному согласию сторон.

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47-летний специалист был главным тренером черно-зелёных на протяжении пяти лет.

Ди Франческо в ближайшее время должен возглавить «Рому». По данным ряда итальянских СМИ, официально о его назначении римский клуб может объявить ещё до конца сегодняшнего дня.

В минувшем сезоне «Сассуоло» под руководством Ди Франческо занял 12-е место в турнирной таблице Серии А, «Рома» стала серебряным призёром.

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Новости Зарубежного футбола

«Сассуоло» подтвердил переход Ди Франческо в «Рому»

«Сассуоло» подтвердил переход Ди Франческо в «Рому»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил, что в скором времени наставник команды Эусебио Ди Франческо станет главным тренером «Ромы». Ранее сообщалось, что клуб требует у римлян 3 миллиона евро за расторжение контракта со специалистом.
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