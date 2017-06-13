«Сассуоло» разорвал контракт с Ди Франческо, который должен возглавить «Рому»

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47-летний специалист был главным тренером черно-зелёных на протяжении пяти лет.

Ди Франческо в ближайшее время должен возглавить «Рому». По данным ряда итальянских СМИ, официально о его назначении римский клуб может объявить ещё до конца сегодняшнего дня.

В минувшем сезоне «Сассуоло» под руководством Ди Франческо занял 12-е место в турнирной таблице Серии А, «Рома» стала серебряным призёром.