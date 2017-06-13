«Лион» продал Вальбуэна в «Фенербахче» за 1,5 миллиона евро
«Лион» на своем официальном сайте подтвердил переход полузащитника Матье Вальбуэна в «Фенербахче».
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Французский клуб отметил, что сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро, но может вырасти на 1 миллион с учетом бонусов.
«Лион» поблагодарил Вальбуэна за профессионализм и работу, а также пожелал удачи игроку в продолжении карьеры.
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