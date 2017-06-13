Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30062428/
13 июня 2017, 19:06 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Лион» продал Вальбуэна в «Фенербахче» за 1,5 миллиона евро

«Лион» на своем официальном сайте подтвердил переход полузащитника Матье Вальбуэна в «Фенербахче».

Лион на своем официальном сайте подтвердил переход полузащитника <span class=error>Матье</span> Вальбуэна в Фенербахче. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Французский клуб отметил, что сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро, но может вырасти на 1 миллион с учетом бонусов.

«Лион» поблагодарил Вальбуэна за профессионализм и работу, а также пожелал удачи игроку в продолжении карьеры.

Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Фенербахче
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 июня

Мальту лишили победы над Украиной

Валерий Карпин женился

Итальянцы поверили в "переход" Ибрагимовича в "Зенит"