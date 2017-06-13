«Лорьян» и «Ланс» хотят лишить «Амьен» места в лиге 1

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Она клуба рассчитывают, что с «Амьена» будут сняты очки, и это поможет им в следующем сезоне оказаться в лиге 1. Напомним, что «Амьен» попал в высший дивизион, заняв второе место в лиге 2.

Поводом для претензии стала позиция одного из акционеров «Амьена» Джона Уильямса, сообщает RMC. Он владеет 0,12 процента акций клуба, входит в руководство, но в то же время зарегистрирован как футбольный агент, что запрещено регламентом Федерации футбола Франции. В «Амьене» утверждают, что он имеет должность консультанта и не играет роли в руководстве клуба. Однако «Ланс» и «Лорьян» намерены цепляться до последнего за надежду сыграть в лиге 1.