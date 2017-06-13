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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30061425/
13 июня 2017, 17:50 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Лорьян» и «Ланс» хотят лишить «Амьен» места в лиге 1

«Лорьян» и «Ланс» подали жалобу на «Амьен» в Федерацию футбола Франции и в Профессиональную футбольную лигу.

<span class=error>Лорьян</span> и <span class=error>Ланс</span> подали жалобу на Амьен в Федерацию футбола Франции и в Профессиональную футбольную лигу. Увеличить
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Она клуба рассчитывают, что с «Амьена» будут сняты очки, и это поможет им в следующем сезоне оказаться в лиге 1. Напомним, что «Амьен» попал в высший дивизион, заняв второе место в лиге 2.

Поводом для претензии стала позиция одного из акционеров «Амьена» Джона Уильямса, сообщает RMC. Он владеет 0,12 процента акций клуба, входит в руководство, но в то же время зарегистрирован как футбольный агент, что запрещено регламентом Федерации футбола Франции. В «Амьене» утверждают, что он имеет должность консультанта и не играет роли в руководстве клуба. Однако «Ланс» и «Лорьян» намерены цепляться до последнего за надежду сыграть в лиге 1.

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