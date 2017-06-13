«Торино» отказался продать Белотти в ПСЖ за € 60 млн

La Stampa сообщает, что 23-летний футболист оценивается в € 100 млн и дешевле продан не будет. Ранее информацию также подтвердил президент «Торино» Урбано Каиро.



Источник отмечает, что туринцам интересен вратарь «ПСЖ» Сальваторе Сиригу, но в связи с жёсткой позицией в отношении Белотти сделка, скорее всего, не состоится. Контракт 30-летнего Сиригу, который в сезоне-2016/17 на правах аренды выступал за «Осасуну», истекает летом 2018 года.



Ранее предложение по Андреа Белотти сделал «Милан», но оно не устроило «Торино».