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13 июня 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Торино» отказался продать Белотти в ПСЖ за € 60 млн

Руководство «ПСЖ» предложило € 60 млн за нападающего «Торино» Андреа Белотти, но туринцы ответили отказом.

La Stampa сообщает, что 23-летний футболист оценивается в € 100 млн и дешевле продан не будет. Ранее информацию также подтвердил президент «Торино» Урбано Каиро.

Источник отмечает, что туринцам интересен вратарь «ПСЖ» Сальваторе Сиригу, но в связи с жёсткой позицией в отношении Белотти сделка, скорее всего, не состоится. Контракт 30-летнего Сиригу, который в сезоне-2016/17 на правах аренды выступал за «Осасуну», истекает летом 2018 года.

Ранее предложение по Андреа Белотти сделал «Милан», но оно не устроило «Торино».

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