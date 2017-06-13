«Актобе» снова запретили проводить трансферы

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«Решением Палаты по разрешению споров (ПРС) ФФК от 12 июня 2017 года к АО «ОФК «Актобе» применена санкция в виде «запрета на регистрацию переходов (трансферов) игроков» — за невыполнение решения Палаты по разрешению споров от 24 марта 2017 года по погашению задолженности по заработной плате и всей причитающиеся выплаты футболисту-профессионалу Щеткину Алексею Александровичу», — сообщает пресс-служба клуба.