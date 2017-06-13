«Актобе» снова запретили проводить трансферы
Только сегодня стало известно о том, что запрет на регистрацию переходов игроков был снят с «Актобе», но чуть позже он снова был наложен.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Решением Палаты по разрешению споров (ПРС) ФФК от 12 июня 2017 года к АО «ОФК «Актобе» применена санкция в виде «запрета на регистрацию переходов (трансферов) игроков» — за невыполнение решения Палаты по разрешению споров от 24 марта 2017 года по погашению задолженности по заработной плате и всей причитающиеся выплаты
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter