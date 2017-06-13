Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30060814/
13 июня 2017, 16:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» снова запретили проводить трансферы

Только сегодня стало известно о том, что запрет на регистрацию переходов игроков был снят с «Актобе», но чуть позже он снова был наложен.

Только сегодня стало известно о том что запрет на регистрацию переходов игроков был снят с <span class=error>Актобе</span> но чуть позже он снова был наложен. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Решением Палаты по разрешению споров (ПРС) ФФК от 12 июня 2017 года к АО «ОФК «Актобе» применена санкция в виде «запрета на регистрацию переходов (трансферов) игроков» — за невыполнение решения Палаты по разрешению споров от 24 марта 2017 года по погашению задолженности по заработной плате и всей причитающиеся выплаты футболисту-профессионалу Щеткину Алексею Александровичу», — сообщает пресс-служба клуба.

Актобе
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Сергиенко уходит из «Акжайыка»

Сергиенко уходит из «Акжайыка»

Как сообщил корреспонденту Sports.kz главный тренер «Акжайыка» Вахид Масудов, игрок его команды Эдуард Сергиенко покидает уральцев.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Как Головкин морально готовит «Канело» к поражению

Тренер спарринг-партнера Головкина назвал его «настоящим зверем»

Головкин прокомментировал возможный реванш с «Канело»