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13 июня 2017, 16:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» объявила о переходе капитана сборной Мексики Эктора Морено

Защитник и капитан сборной Мексики Эктор Альфредо Морено Эррера перешёл в «Рому».

Об этом сообщает пресс-служба римского клуба. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Эктор Морено перешёл в «Рому» из ПСВ, контракт с которым действовал до лета 2019 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Я рад, что добрался до Рима. Это важный шаг в моей карьере. Надеюсь, что смогу внести вклад в успех команды», — сказал Морено.

Эктор Морено выступал за ПСВ с августа 2015 года, куда перешёл из «Эспаньола». Защитник был вызван в сборную Мексики для участия в Кубке конфедераций, который 17 июня стартует в России.

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