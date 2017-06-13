«Рома» объявила о переходе капитана сборной Мексики Эктора Морено

Об этом сообщает пресс-служба римского клуба. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2021 года.



Эктор Морено перешёл в «Рому» из ПСВ, контракт с которым действовал до лета 2019 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.



«Я рад, что добрался до Рима. Это важный шаг в моей карьере. Надеюсь, что смогу внести вклад в успех команды», — сказал Морено.



Эктор Морено выступал за ПСВ с августа 2015 года, куда перешёл из «Эспаньола». Защитник был вызван в сборную Мексики для участия в Кубке конфедераций, который 17 июня стартует в России.