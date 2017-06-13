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13 июня 2017, 14:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий хочет пригласить защитника «Челси» Калаша в «Халл Сити»

Защитник «Челси» Томаш Калаш интересен «Халл Сити», у руля которого встал Леонид Слуцкий.

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Goal сообщает, что российский специалист хочет воспользоваться хорошими отношениями с владельцем лондонцев Романом Абрамовичем и договориться об аренде чешского футболиста.

В прошлом сезоне 24-летний защитник на правах аренды выступал за «Фулхэм», с которым занял в Чемпионшипе 6-е место. Источник отмечает, что «дачники» хотят выкупить права на Калаша.

Контракт защитника действует до конца сезона-2017/18. Если «Челси» не продаст футболиста, то следующим летом может бесплатно отпустить игрока. На трансферном рынке Калаш оценивается в £ 3,4 млн (около € 3,8 млн).

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