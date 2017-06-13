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13 июня 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бериццо официально представлен в качестве главного тренера «Севильи»

Эдуардо Бериццо официально представлен в роли главного тренера «Севильи».

Об этом сообщает пресс-служба клуба. О назначении 47-летнего специалиста было объявлено ещё 8 июня, но презентация состоялась только сейчас.

На тренерском мостике Эдуардо Бериццо сменил Хорхе Сампаоли, который возглавил сборную Аргентины. Контракт с Бериццо рассчитан до 30 июня 2019 года.

Аргентинский специалист в сезоне-2016/17 возглавлял «Сельту». Под его руководством команда заняла 13-е место в чемпионате Испании, а также вышла в полуфинал Лиги Европы.

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