Бериццо официально представлен в качестве главного тренера «Севильи»

Об этом сообщает пресс-служба клуба. О назначении 47-летнего специалиста было объявлено ещё 8 июня, но презентация состоялась только сейчас.

На тренерском мостике Эдуардо Бериццо сменил Хорхе Сампаоли, который возглавил сборную Аргентины. Контракт с Бериццо рассчитан до 30 июня 2019 года.

Аргентинский специалист в сезоне-2016/17 возглавлял «Сельту». Под его руководством команда заняла 13-е место в чемпионате Испании, а также вышла в полуфинал Лиги Европы.