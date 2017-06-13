Бериццо официально представлен в качестве главного тренера «Севильи»
Эдуардо Бериццо официально представлен в роли главного тренера «Севильи».
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На тренерском мостике Эдуардо Бериццо сменил Хорхе Сампаоли, который возглавил сборную Аргентины. Контракт с Бериццо рассчитан до 30 июня 2019 года.
Аргентинский специалист в сезоне-2016/17 возглавлял «Сельту». Под его руководством команда заняла 13-е место в чемпионате Испании, а также вышла в полуфинал Лиги Европы.
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