Игра Павла Савицкого в матче с болгарами впечатлила главного тренера «Трабзонспора» Эрсуна Янала

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Как сообщает fotospor.com, игра белоруса в отборочном матче чемпионата мира-2018 с болгарами (2:1) впечатлила главного тренера турецкой команды Эрсуна Янала. Интересно, что специалист изначально прибыл на «Борисов-Арену», чтобы просмотреть трех футболистов сборной Болгарии — Ивелина Попова, Спаса Делева и Божидара Хрободинского. Однако Янал был приятно удивлен игрой Савицкого, который провел эффектный гол в ворота болгарской сборной.