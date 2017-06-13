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13 июня 2017, 14:51 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Игра Павла Савицкого в матче с болгарами впечатлила главного тренера «Трабзонспора» Эрсуна Янала

Турецкий «Трабзонспор» проявляет интерес к форварду «Немана» и сборной Беларуси Павлу Савицкому.

Турецкий Трабзонспор проявляет интерес к форварду Немана и сборной <span class=error>Беларуси</span> Павлу Савицкому. Увеличить
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Как сообщает fotospor.com, игра белоруса в отборочном матче чемпионата мира-2018 с болгарами (2:1) впечатлила главного тренера турецкой команды Эрсуна Янала. Интересно, что специалист изначально прибыл на «Борисов-Арену», чтобы просмотреть трех футболистов сборной Болгарии — Ивелина Попова, Спаса Делева и Божидара Хрободинского. Однако Янал был приятно удивлен игрой Савицкого, который провел эффектный гол в ворота болгарской сборной.

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