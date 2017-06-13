Колумбийское дерби закончилось поножовщиной

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Колумбийский Кали считается одним из самых криминальных городов мира. В нем базируются мировые наркокартели, являющиеся тенью на репутации всей страны. В нем долгое время орудовала террористическая оппозиционная группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC).

Кали подтвердил свой криминальный статус после кровавого дерби между местными клубами «Депортиво» и «Америка».

«Америка» является одним из самых сильных и титулованных клубов Колумбии. «Красные дьяволы» четыре раза в своей истории играли в финале Кубка Либертадорес, причем с 1985 по 1987 год — три раза подряд. А по числу выигранных титулов чемпиона Колумбии «Америка» занимает третье место — у нее их 13.

«Депортиво» тоже бывал в финале Кубка Либертадорес, правда, «только» два раза. «Вердибланкос» выигрывали чемпионат Колумбии восемь раз и находятся на четвертом месте по этому показателю — на одну строчку ниже «Америки».

Учитывая силу и титулованность обеих команд, градус напряжения в отношениях между их болельщиками достигает уровня взаимной неприязни между фанатами «Барселоны» и «Реала», а может быть, даже превосходит его, учитывая разудалый латиноамериканский темперамент.

Встреча принципиальных соперников выпала на полуфинальный матч чемпионата Колумбии (высший дивизион этой страны состоит из регулярного чемпионата и плей-офф, который стартует со стадии ¼ финала) и потому была особенно горячей.

Итоговую победу одержал «Депортиво», забивший два гола во втором тайме, однако на этом страсти не закончились — скорее, только разгорелись еще больше.

Финальный свисток фанаты восприняли как сигнал к началу массовых разборок на улицах города. По информации портала Аmericatv.com,

полиция зафиксировала около 50 стычек и, чтобы хоть как-то устаканить ситуацию, задержала 70 человек.

Однако летального исхода избежать все же не удалось: в результате инцидента скончался один фанат «Америки».

«В Кали было совершено убийство человека, покупавшего в магазине алкогольные напитки в красной футболке клуба “Америка”, — сообщил глава городской полиции генерал Уго Касас на специально созванной пресс-конференции. — Лица в атрибутике клуба “Депортиво” ранили погибшего. Один из его друзей повез его на мотоцикле в больницу, однако он упал с мотоцикла и скончался на этом же месте».

Как сообщает Сonfidencialcolombia.com, погибшему были нанесены многочисленные ножевые ранения, и именно это стало причиной смерти фаната.

Глава безопасности Кали Хуан Пабло Паредес отметил, что до начала матча власти сумели обеспечить примерное поведение болельщиков, однако после встречи предпринятых мер оказалось недостаточно, сокрушенно заявив:

«Это уже не имеет отношения к цвету футболки, которую ты носишь, это что-то более глубокое, это вопрос терпения и широты взглядов.

В плане празднования футбольных побед нам еще многому стоит поучиться.

Мэр Кали Морис Армитаж пока не сделал никакого официального заявления по поводу произошедшего.

По информации СМИ, убитым оказался 23-летний Андрес Фелипе Энрикес, у которого осталась трехлетняя дочь.

Это не единственный криминальный случай вокруг дерби Кали. За несколько часов до матча произошла стычка между двумя фанатами «Америки» из радикальной группировки Barón Rojo Sur. Один болельщик выстрелил в другого из-за личной ссоры между ними.

А ночью после матча фанаты «Америки» атаковали колонну машин, в которых ехали празднующие свой триумф болельщики «Депортиво». Ситуация усугубилась тем, что один из фанатов «красных» оказался сбит автомобилем из этого «каравана».

Чуть ранее, в конце мая, прямо во время кубкового матча между двумя этими клубами болельщики выбежали на поле и устроили массовое побоище с использованием холодного оружия.

После этого случая руководство чемпионата Колумбии запретило фанатам занимать места за воротами, а мэрия города заявила, что не позволит проводить матчи на домашнем стадионе «Америки» «Паскуаль Герреро», пока клуб не обеспечит безопасность, включая введение паспортов для болельщиков и использование различных технологий.

Победивший в этом кровавом противостоянии с «Америкой» «Депортиво» 14 июня встретится в финале чемпионата Колумбии с «Атлетико Насьональ» из Медельина. Сложно представить, что способны совершить местные фанаты в таком статусном матче, где на кону стоит победа в высшем дивизионе.