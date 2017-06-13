LFP разрешила «Нанту» назначить Раньери

Лига профессионального футбола (LFP) разрешила «канарейкам» заключить контракт с специалистом. Накануне стало известно, что стороны согласовали двухлетний контракт. Вместе с Раньери в «Нант» придут и четыре его помощника.

20minutes пишет, что задержка с назначением Клаудио Раньери была связана с возрастом специалиста. Согласно правилам LFP, если специалист старше 65 лет, ему работать не разрешают. Итальянскому тренеру 20 октября исполнится 66 лет.

Клаудио Раньери уже имеет опыт работы во Франции. С 2012 по 2014 год итальянец тренировал «Монако», с которым выиграл Лигу 2 в сезоне-2012/13.