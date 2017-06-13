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13 июня 2017, 14:25 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Сергиенко уходит из «Акжайыка»

Как сообщил корреспонденту Sports.kz главный тренер «Акжайыка» Вахид Масудов, игрок его команды Эдуард Сергиенко покидает уральцев.

Как сообщил корреспонденту Sports.kz главный тренер Акжайыка <span class=error>Вахид</span> <span class=error>Масудов</span> игрок его команды Эдуард <span class=error>Сергиенко</span> покидает <span class=error>уральцев</span>. Увеличить
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34-летний футболист выступал за уральцев с 2016 года. В нынешнем турнире КПЛ Эдуард Сергиенко провел в составе «Акжайыка» 9 матчей и забил 1 гол.

По имеющейся информации, продолжить свою игровую карьеру этот полузащитник может в «Атырау».

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